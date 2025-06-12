Наслідки операції «Павутина». Волкер пояснив Трампу, чому той все оцінив неправильно

«Путіну не потрібно приводу, щоб бомбардувати Україну»

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер зазначив, що слова Трампа про те, що українські удари по російських ядерних об'єктах могли дати привід Путіну до масованих атак, не відповідають дійсності. Про це Курт Волкер наголосив в інтерв'ю «Главкому».

Йдеться про статтю The Atlantic, у якому згадується операція «Павутина» – імовірна серія атак ЗСУ по базах стратегічної авіації РФ. Після цього Трамп заявив: «Ну, вони (українці) дали привід Путіну зайти і розбомбити до біса минулої ночі». Курт Волкер прокоментував, що Росія атакує Україну регулярно – незалежно від дій ЗСУ.

«Це жахливо. Така заява президента США ігнорує той факт, що Росія бомбардує Україну кожного дня: майже 500 дронів на Київ та Харків. І це не нове», – підкреслив Волкер.

Він вважає, що Путін хоче реалізовувати власний план знищення України, а небажання Трампа визнавати ці факти є проблемою.

«Такий коментар Трампа неправильно характеризує те, що відбувається в Україні. Путіну не потрібно приводу, щоб бомбардувати Україну. Він це робить постійно, оскільки це його вибір. Путін хоче бомбардувати Україну, відновити російську імперію, знищити Україну, національну ідентичність. І Путін не змінить своєї позиції, він є дуже чітким і послідовним щодо цього. Зі свого боку Трамп не хоче визнавати те, що Путін робить, і це проблема», – наголосив Волкер.

Раніше «Главком» повідомляв, що спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер критично відреагував на останні заяви президента Дональда Трампа щодо війни в Україні. За його словами, американський лідер фактично прирівнює агресора й жертву, не визнаючи, що саме Росія розв’язала війну, а Україна – захищається.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Bild в Одесі. Президент розповів про російські атаки, тактику Кремля та санкції проти РФ. За словами Зеленського, російська влада не має щирого наміру домовлятись про мир. Вони використовують сам факт переговорів як щит проти міжнародних санкцій. «Главком» опублікував головні тези з розмови.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп може припинити війну між Росією та Україною. Про це він зауважив в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters, членом якої є Politico.