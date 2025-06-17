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Чехія продовжить постачання боєприпасів Україні, але є нюанс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чехія продовжить постачання боєприпасів Україні, але є нюанс
фото з відкритих джерел

Очільник МЗС Чехії зауважив, що зараз українські сили мають приблизно один снаряд на кожні два постріли з боку Росії

Чехія наразі налаштована продовжити програму постачання важких боєприпасів Україні й на 2026 рік. Водночас результати парламентських виборів, запланованих на жовтень 2025 року, можуть вплинути на це рішення. Про це заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський, повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Дипломат сказав, що зараз українські сили мають приблизно один снаряд на кожні два постріли з боку Росії, порівняно зі співвідношенням один до 10 на початку великої війни.

«Київ намагається сповільнити просування російських військ уздовж лінії фронту, яка простягається більш ніж на 1000 км від східного Донбасу до гирла річки Дніпро на півдні. Поставки артилерії, ймовірно, стануть більш важливими, оскільки підтримка США зменшується, а амбіції президента Дональда Трампа покласти край конфлікту поки що залишаються нездійсненними», – йдеться у заяві.

Ян Ліпавський додав, що Чеська Республіка, один з найпалкіших прихильників Києва, і цього року поставки зростуть до 1,8 мільйона снарядів за рахунок фінансування з 11 країн. Але плани щодо продовження програми можуть залежати від результатів ключових виборів у жовтні.

До слова, Україна отримає від Німеччини системи протиповітряної оборони Iris-T упродовж трьох років. Про це про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимир Зеленський під час пресконференції з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом.

Як повідомлялося, Ізраїль не передавав Україні систему Patriot, про яку заявив посол Михаель Бродський. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

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Теги: війна Чехія Україна військова допомога

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