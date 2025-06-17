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Британія оголосила нові санкції проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Британія оголосила нові санкції проти РФ
Останні британські санкції спрямовані проти чотирьох фізичних, шести юридичних осіб і 20 кораблів РФ
фото з відкритих джерел

Стармер викладе деталі санкцій сьогодні на саміті G7 в Канаді

Великобританія оголосила про нові санкції проти Росії через війну в Україні. Прем'єр-міністр Кір Стармер охарактеризував це як частину скоординованого кроку країн «Великої сімки» (G7). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що останні британські санкції спрямовані проти чотирьох фізичних, шести юридичних осіб і 20 кораблів, включаючи нафтові танкери, компанії, пов'язані з морськими перевезеннями, і постачальників товарів до Росії – зокрема, електроніки.

Очікується, що Стармер викладе деталі санкцій сьогодні на саміті G7 в Канаді. Британія вже запровадила санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та кораблів Росії з 2022 року.

До слова, Рада Європейського Союзу продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Росією, до 23 червня 2026 року. Зазначається, що ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права.

Як повідомлялося, економіка Російської Федерація почала відчувати вплив санкцій Заходу. Водночас обмеження по-справжньому вплинуть на російську армію починаючи з літа 2026 року через дефіцит коштів.

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Теги: росія санкції Велика Британія

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