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Патруль французьких Mirage 2000 «намалював» тризуб над Чорним морем

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Патруль французьких Mirage 2000 «намалював» тризуб над Чорним морем
Політ зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Патруль французьких Mirage 2000 «намалював» Тризуб над Чорним морем, демонструючи підтримку Україні

Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили надзвичайно символічний політ над Чорним морем, вибудувавши траєкторію, яка візуально відтворила Тризуб. Цей демонстративний жест, що одразу ж привернув увагу світової спільноти та з’явився на платформах відстеження польотів, став проявом підтримки та солідарності з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Патруль винищувачів Mirage 2000 слідував за заздалегідь визначеним маршрутом, який чітко проявився на загальнодоступних сервісах, таких як Flightradar24. Цей унікальний політ був не лише зафіксований російськими радарами, а й миттєво поширився серед мільйонів користувачів по всьому світу, заполонивши стрічки новин соціальних мереж та екрани смартфонів.

Патруль французьких Mirage 2000 «намалював» тризуб над Чорним морем фото 1
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
Патруль французьких Mirage 2000 «намалював» тризуб над Чорним морем фото 2
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Для України цей жест має значно більше, ніж просто символічне значення. Він чітко ілюструє міжнародну підтримку та готовність союзників до рішучих дій на захист українського суверенітету та територіальної цілісності.

Патруль французьких Mirage 2000 «намалював» тризуб над Чорним морем фото 3
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Повітряні Сили Збройних Сил України вже висловили глибоку вдячність французьким партнерам за цю публічну та беззаперечну демонстрацію підтримки. Цей акт не лише підіймає бойовий дух українських захисників, а й надсилає чіткий сигнал усім, хто спостерігає за подіями в регіоні, про непохитність міжнародної підтримки України.

Нагадаємо, активісти Greenpeace здійснили акцію в Парижі, викравши воскову фігуру президента Франції Еммануеля Макрона з музею Гревен. Вони встановили її перед посольством Росії.

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Теги: Франція Україна Чорне море

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