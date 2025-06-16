Пєсков назвав можливу дату поновлення перемовин з Україною

За словами Пєскова, зустріч «можливо провести» на тому самому майданчику в Стамбулі

У Кремлі заявили, що новий раунд переговорів із Україною можуть провести після 22 червня. Дату перемовин ще не визначили, а місце зустрічі, ймовірно, залишиться тим самим – у Стамбулі. Про це 16 червня повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують російські медіа, передає «Главком».

«Поки не заходила мова про інший переговорний майданчик. Такий часовий термін озвучувався. Точної дати продовження поки немає», – сказав Пєсков.

За його словами, зустріч «можливо провести» на тому самому майданчику в Стамбулі, якщо переговори з Україною справді поновляться після 22 червня.

Також російські медіа повідомляли, що про можливість продовження перемовин Путін говорив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Видання ТАСС процитувало помічника президента РФ Юрія Ушакова, який підтвердив, що Путін заявив про готовність до переговорів після 22 червня.

ТАСС повідомило про готовність Путіна до переговорів після 22 червня скріншот: t.me/tass_agency

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що на думку президента України, росіяни самі розуміють, що висувають неприйнятні умови і тому лише затягують процес перемовин. Україна не може прийняти так званий меморандум РФ, бо це ультиматум. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів.



До слова, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія домовляться про третій раунд переговорів лише після завершення великого обміну полоненими. Також глава держави додав, що росіяни просто затягують процес перемовин.

Також «Главком» повідомляв, що пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході, є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні.