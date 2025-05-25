Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2025 року

Триває 1187-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 204 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

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Вчора противник завдав двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував вісім ракет та скинув 138 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5461 обстріл, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2600 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красичка, Велика Писарівка Сумської області; Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєвє, Довга Балка, Полтавка, Шахове, Покровськ, Новопавлівка, Олександро-Калинове, Мирноград, Сухий Яр, Новопіль, Перебудова, Комар Донецької області; Дачне Дніпропетровської області; Новодарівка, Гуляйполе, Малинівка, Новоандріївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п’ять артилерійських засобів, сім пунктів управління та дві інші важливі цілі противника.

На Куп’янському напрямку

Відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямках Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в бік Карпівки, Григорівки, Греківки, Ольгівки.

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Білогорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку

Окупанти чотири рази атакували західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 16 атак неподалік Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямках Плещиївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Малинівка, Сухий Яр, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке, Даченське, Котлине, Котлярівка, Горіхове, Новоукраїнка, Олексіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль.

На Оріхівському напрямку

Окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників в районах Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки.

На Курському напрямку

Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб, здійснив 246 обстрілів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 39 штурмових дій загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 190 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, шість ракет, 112 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки окупантів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1187-ий день повномасштабної війни в Україні.