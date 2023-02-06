До Польщі прибув перший канадський Leopard 2 для України (фото)

Канада продовжить підтримувати Україну

До Польщі доставлений перший канадський танк Leopard 2, який згодом вирушить до України. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

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«Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми найближчим часом будемо навчати Збройні сили України користуванню цією технікою», – написала Ананд.

Вона додала, що Канада продовжить підтримувати Україну.

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Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Канада передасть танки, запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використовувати Leopard 2. Зокрема, йдеться про чотири танки.

Перед цим міністерство оборони Канади також повідомило, що Україна отримає від канадської сторони 200 бронемашин Senator. Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і надана в рамках додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року.