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Ще одна країна закликала своїх громадян терміново виїхати з Росії та Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна закликала своїх громадян терміново виїхати з Росії та Білорусі
фото ілюстративне

Канадців закликали уникати будь-яких поїздок до Росії через наслідки війни з Україною

Влада Канади закликала своїх громадян, які перебувають у Росії та Білорусі, покинути ці країни, поки є така можливість. Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Канади.

Канадців закликали уникати будь-яких поїздок до Росії через наслідки війни з Україною: мобілізацію, обмеження на фінансові операції та дедалі більш обмежені варіанти перельотів.

«Якщо ви перебуваєте в Росії, ви повинні виїхати, поки що доступні комерційні засоби. Якщо ви залишаєтеся в Росії, поводьтеся стримано. Канадці, які мають російське громадянство, можуть бути призвані на обов'язкову військову службу», – попередили у МЗС Канади.

Щодо Білорусі, то туди канадцям не рекомендують їздити через довільне застосування місцевих законів та війну між Росією та Україною.

«Можливості посольства Канади у Польщі щодо надання консульських послуг у Білорусі вкрай обмежені. Якщо ви перебуваєте в Білорусі, ви маєте виїхати комерційним шляхом», – закликають в МЗС.

Раніше МЗС Франції закликало громадян негайно покинути Білорусь. До цього посольство США в Росії закликало американців терміново покинути країну.

Нагадаємо, глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, чого чекати на річницю російського вторгнення в Україну.

Теги: Канада Білорусь росія війна

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