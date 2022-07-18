Трас заявила про готовність зустрітися з Путіним на G20, якщо замінить Джонсона

Інші кандидати на других теледебатах сказали, що не стали б зустрічатися з російським президентом

Глава МЗС Великобританії Ліз трас стала єдиним кандидатом у прем'єри Великобританії, яка заявила про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на G20. Про це повідомляє The Independent.

Інші кандидати на других теледебатах сказали, що не стали б зустрічатися з російським президентом.

«Я була готова осадити Сергія Лаврова. І я готова сказати безпосередньо Путіну і викликати його на розмову за участю таких великих країн, як Індія, Індонезія. Таким чином, я поїду туди і викличу його на розмову», – сказала трас.

Заступник міністра з міжнародної торгівлі Пенні Мордонт сказала, що не стала б зустрічатися з російським президентом в теперішніх обставинах.

Голова Комітету Палати громад тому Тугендхат вважає, що зараз неправильно сідати за стіл переговорів.

Ексзаступник міністра у справах жінок і рівноправності Кемі Баденок сказала, що не буде витрачати на це час.

Колишній міністр фінансів Ріші Сунак нагадав, що на зустрічі міністрів фінансів G20 бойкотував участь російської сторони.

Втім, всі кандидати засудили російську агресію проти України.

Нагадаємо, раніше відбувся перший тур виборів лідера Консервативної партії Великої Британії. Найбільше голосів, а саме 88, набрав колишній голова Міністерства фінансів Британії Ріші Сунак.

Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

Нагадаємо, з’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона.Також претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення.

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