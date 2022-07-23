Після кожного обстрілу РФ допомога Україні буде зростати – Трасс

Кількість доказів воєнних злочинів Росії проти цивільного населення в Україні зростає

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обіцяє збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст. Про це одна з двох кандидатів на посаду прем'єр-міністра заявила під час онлайн-виступу на Другому саміті перших леді та джентльменів.

«З кожною ракетою, що влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які зазнають страждань, ми будемо надавати Україні більшу підтримку. Ми вже виділили понад 4 мільярди фунтів на різноманітну допомогу і працюємо спільно з партнерами по G7, щоб запровадити проти Росїї потужніші санкції, підвищити колективний тиск на путінську машину війни і збільшити колективну допомогу Україні», – сказала Трасс.

Вона зауважила, що кількість доказів воєнних злочинів Росії проти цивільного населення в Україні зростає. Наразі РФ використовує продовольство як елемент війни. «Але агресор має програти. Саме тому ми маємо допомагати українцям витіснити росіян зі своєї країни. Велика Британія надає різну військову допомогу від БТР до безпілотників, ми допомагаємо з підготовкою українських військовослужбовців на території Британії. Ми запровадили санкції проти понад 1 тисячі осіб і понад сотні різних підприємств. Ці жорсткі дії мають на меті посилити президента Зеленського», – акцентувала міністр.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відкрився Другий саміт перших леді та джентльменів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відкрився Другий саміт перших леді та джентльменів.

Раніше Трас заявила про готовність зустрітися з Путіним на G20.

Нагадаємо, з’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона.Також претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення.

За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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