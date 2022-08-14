Трасс лідирує в гонці за пост прем'єра Британії
У перегонах за посаду прем’єра Великої Британії залишилися Сунак та Трасс
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс на 22 відсотки випереджає Ріші Сунака в боротьбі за пост прем'єр-міністра Великобританії.
Про це повідомляє Reuters.
Такий результат показало опитування членів Консервативної партії, проведене компанією Opinium Research. Серед 450 членів партії, які вирішили, як вони голосуватимуть на поточних виборах прем'єра, трас набрала 61%, а колишній міністр фінансів Сунак - 39%.
Головними причинами підтримки трас стали неприязнь до Сунака, більша довіра до глави МЗС і вірність Борису Джонсону. Прихильники Сунака заявили, що він краще розбирається в економіці і є найбільш компетентним з усіх кандидатів.
Голосування за нового прем'єра проводиться поштою, а переможець повинен бути оголошений 5 вересня.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час свого виступу на Другому саміті перших леді та джентльменів пообіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст.
Також Трасс має намір свій перший дзвінок на новій посаді здійснити президентові України Володимиру Зеленському.
Також глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс стала єдиним кандидатом у прем'єри Великобританії, яка заявила про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на G20. Інші кандидати на других теледебатах сказали, що не стали б зустрічатися з російським президентом.
Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.
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