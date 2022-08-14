Трасс лідирує в гонці за пост прем'єра Британії

У перегонах за посаду прем’єра Великої Британії залишилися Сунак та Трасс

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс на 22 відсотки випереджає Ріші Сунака в боротьбі за пост прем'єр-міністра Великобританії.

Про це повідомляє Reuters.

Такий результат показало опитування членів Консервативної партії, проведене компанією Opinium Research. Серед 450 членів партії, які вирішили, як вони голосуватимуть на поточних виборах прем'єра, трас набрала 61%, а колишній міністр фінансів Сунак - 39%.

Головними причинами підтримки трас стали неприязнь до Сунака, більша довіра до глави МЗС і вірність Борису Джонсону. Прихильники Сунака заявили, що він краще розбирається в економіці і є найбільш компетентним з усіх кандидатів.

Голосування за нового прем'єра проводиться поштою, а переможець повинен бути оголошений 5 вересня.