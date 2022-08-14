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Трасс лідирує в гонці за пост прем'єра Британії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Трасс лідирує в гонці за пост прем'єра Британії
Ліз Трасс випереджає Ріші Сунака в боротьбі за пост прем'єр-міністра Великобританії
фото з відкритих джерел

У перегонах за посаду прем’єра Великої Британії залишилися Сунак та Трасс

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс на 22 відсотки випереджає Ріші Сунака в боротьбі за пост прем'єр-міністра Великобританії.
Про це повідомляє Reuters.

Такий результат показало опитування членів Консервативної партії, проведене компанією Opinium Research. Серед 450 членів партії, які вирішили, як вони голосуватимуть на поточних виборах прем'єра, трас набрала 61%, а колишній міністр фінансів Сунак - 39%.

Головними причинами підтримки трас стали неприязнь до Сунака, більша довіра до глави МЗС і вірність Борису Джонсону. Прихильники Сунака заявили, що він краще розбирається в економіці і є найбільш компетентним з усіх кандидатів.

Голосування за нового прем'єра проводиться поштою, а переможець повинен бути оголошений 5 вересня.

Ліз Трасс у Консервативній партії пані Трасс вважається однією з фаворитів у боротьбі не лише за посаду прем’єра. З 2015 по 2021 рік обіймала посади міністра довкілля та сільського господарства, міністра юстиції та лорда-канцлера, головного секретаря державної скарбниці, міністра зовнішньої торгівлі та міністра у справах жінок та рівності. У 2021 році Ліз Трасс була призначена міністеркою закордонних справ у другому уряді Бориса Джонсона. Протягом свого перебування на посаді голови британського МЗС Ліз Трасс, як і Борис Джонсон, послідовно висловлювала чітку проукраїнської позиції, засуджуючи російську агресію в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час свого виступу на Другому саміті перших леді та джентльменів пообіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст. 

Також Трасс має намір свій перший дзвінок на новій посаді здійснити президентові України Володимиру Зеленському.

Також глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс стала єдиним кандидатом у прем'єри Великобританії, яка заявила про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на G20. Інші кандидати на других теледебатах сказали, що не стали б зустрічатися з російським президентом.

Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Читайте також: Прем'єріада у Британії: Трасс розповіла, якою буде її політика щодо України
Теги: МЗС Велика Британія вибори

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