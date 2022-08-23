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Рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст, – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст, – британська розвідка
Переправа має бути ключовою сполучною ланкою між окупованим Херсоном і сходом
фото ілюстративне

Переправу рашисти будуть поблизу пошкодженого Антонівського моста 

На минулих вихідних російські загарбники почали перекидати баржі на позиції для будівництва масивного плавучого мосту через Дніпро, поруч з пошкодженим Антонівським автодорожнім мостом. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Протягом кількох тижнів російські сили та місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росії вдасться добудувати імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переправа має бути ключовою сполучною ланкою між окупованим Херсоном і сходом.

Рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст, – британська розвідка фото 1

Нагадаємо, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

Теги: окупанти Херсон війна в Україні

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