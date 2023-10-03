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Казахстан веде «чорний список» осіб, яким заборонено в’їзд у країну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Казахстан веде «чорний список» осіб, яким заборонено в’їзд у країну
Астана не вперше формує список небажаних для в’їзду в Казахстан осіб
фото ілюстративне

Особи, які негативно висловлюються про Казахстан, не можуть відвідати країну

Уряд Казахстану запровадив список небажаних осіб, які негативно висловлюються про країну. Про це, як передає Казахська служба Радіо Свобода (Радіо Азаттик), повідомив офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

За його словами, авторам негативних висловлювань про Казахстан буде заборонено в’їзд у країну.

«Ми цей список ведемо, але це робочий список, і ми його не розголошуватимемо. Число теж не можу назвати», – сказав Смадіяров.

У червні 2022 року МЗС Казахстану вже повідомляло про існування списку небажаних для в’їзду в Казахстан осіб. Йшлося про те, що у цьому списку є «терористи та інші особи зі схожої категорії». Детальної відповіді про перелік осіб у списку від влади не було. У МЗС тоді повідомили, що до списку потрапив Тигран Кеосаян, чоловік Маргарити Симоньян, обоє є відомими російськими пропагандистами.

Нещодавно у Казахстані скасували тур російської команди КВК (Клубу веселих та кмітливих) «Камизяки», учасники якої виступили на окупованій Росією території Донецької області України. Один концерт коміків мав відбутися в Алмати, ще два – в Астані.

До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан дотримуватиметься режиму санкцій ЄС проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти. 

Теги: Казахстан тероризм уряд

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