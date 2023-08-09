Казахстан має донатити ЗСУ

Задонатити 3-5 мільярдів доларів для ЗСУ як мінімальну інвестицію в незалежність Казахстану

Ось такі заголовки з’явились в ЗМІ Казахстану та Рашастану: «Казахстан выступит с политической инициативой по обеспечению стабильной работы КТК», «Казахстан выдвинет предложения по обеспечению стабильной работы порта в Новороссийске». Йдеться про термінал міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму, який розташований в 12 км від Новоросійська, в Южной Озєрєєвкє.

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Ось про що повідав міністр енергетики Алмасадам (Майданович) Саткалієв:

«Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы именно нефтяного терминала являются крупные мировые потребители, в том числе и из Евросоюза», «Я думаю, что эта работа должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам. И соответствующее поручение премьер-министр Республики Казахстан уже дал», – добавил глава Минэнерго.

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Цікаво, а чи буде інше звернення міністра чи прем'єра, до Рашастану? Мається на увазі, що передусім вірні холопи Москви з уряду Казахстану мали би звернутися до Путіна з пропозицією збільшити експорт нафти «Казахойла» по маршруту Атирау – Самара і далі на Балтику – там ще мільйонів зо 10 вільних потужностей.

Але чи так само думають в Акорді (резиденція президента РК)? Щось у мене є сумніви, адже понад рік тому, 7 липня 2022 року, Касим-Жомарт Токаєв після інцидентів зупинення російською (!) стороною роботи нафтопроводу і термінального комплексу в Южной Озєрєєвкє, поставив чітке завдання:

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. … Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти: «Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «Казмунайгазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с [АО] «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», – сказал президент Казахстана.

Ось так!

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Тому, для чого так складно мислить глава Міненерго РК? Усе куди простіше. Уряд Казахстану має що робити:

Звільнити міністра енергетики за саботаж доручень президента. Виконати доручення президента своєї держави, про яке чомусь забув міністр разом з прем’єром. Тим більше, що на західному березі Каспію є нафтопроводи Баку – Тбілісі – Супса та Баку – Тбілісі – Джейхан, оператори яких, як і уряди Азербайджану, Грузії та Туреччини зацікавлені у використанні цих недовантажених маршрутів. Пробні партії нафти з Казахстану вже пройшли по БТД. Переорієнтувати нафтовий потік на Китай та Туреччину. Китайці візьмуть з задоволенням усю нафту «Казахойл», тим більше що потужності нафтопроводу на Китай Атасу – Алашанькоу недовантажені (він може транспортувати 20 млн. тон нафти), а не ті жалюгідні обсяги як зараз. Турки теж не відмовляться. Якщо Москва щось закіпішує, то Пекін і Анкара пояснять біснуватому кремлівському Попандопуло, що потрібно ділитись. Попросити американських та європейських інвесторів проектів «Тенгіз», «Карачаганак», «Кашаган» надати танкерам, що перевозитимуть нафту компаній «Шеврон», «ЕксонМобіл», «ЕНІ», «Шелл», а також «Казмунайгазу» ходити в Чорному морі під прапорами США, Італії, Нідерландів, Великої Британії. Тихо і без зайвого розголосу задонатити 3-5 мільярдів доларів для ЗСУ як мінімальну інвестицію в незалежність Казахстану, щоб ніхто більше ніколи і не помишляв відібрати у казахів їхню територію, включно з «фортом Вєрний (нині - Алмати), крупной казачьєй станіцей» і не говорив, що «Казахстан „арендовал“ у Советского Союза территорию, в конкретном количестве этой территории, случайным образом 100 процентов своей территории» (думський депутат Є. Фьодоров).

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