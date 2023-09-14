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Влада Казахстану вигадала спосіб, як боротися із злісними порушниками на самокатах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Казахстану вигадала спосіб, як боротися із злісними порушниками на самокатах
В Алмати порушників ловитимуть поліцейські на самокатах
фото з відкритих джерел

Поліцейські-самокатники з'являться в Алмати

 

Для боротьби із «самокатниками», поліцейських у місті Алма-Ати (Казахстан) планують пересадити на цей вид двоколісного транспорту. Про це повідомляє телеканал КТК.

Алматинських поліцейських хочуть пересадити на самокати, щоб було легше ловити порушників із двоколісним транспортом. У місті зростає кількість аварій за участю самокатників.

Як передає ресурс, нововведення ввели поки що лише в тестовому режимі та в одному районі міста. Проте, швидше за все, найближчим часом поліцейські на самокатах патрулюватимуть усі міські парки та сквери.

«Іноді самокатники намагаються уникнути переслідування тротуаром. Звичайно, поліцейська машина не заскочить на тротуар. У деяких випадках, якщо, звичайно, дозволяє інфраструктура, дозволяє ситуація, поліцейські в пішому порядку наздоганяють. Але, знаєте, це те, про що зараз замислюємося. У паркових зонах, можливо, пішим патрульним буде виділено самокати, щоб вони здійснювали охорону правопорядку», - розповіла офіційний представник міського департаменту поліції Салтанат Азірбек.

Штраф для самокатників складає 17 тисяч тенге (приблизно $37). За повторне порушення сума може збільшитись утричі. Карати порушників грошима або просто попередити, поліцейські  вирішують на свій розсуд.

Нагадаємо, у Франції жителі Парижа переважною більшістю голосів проголосували за заборону електричних самокатів у французькій столиці. Про це повідомляє The Associated Press.

Питання заборони електросамокатів із самообслуговуванням у Парижі розглядалося на загальноміському міні-референдумі в неділю, організованому мерією міста. За даними мерії, проголосувало трохи більше 103 000 людей. При цьому 89% відмовилися від електронних самокатів і лише 11% підтримали їх.

За словами мера, до 1 вересня 2023 року вулиці Парижа мають бути очищені від громадських електросамокатів. Це дата, до якої закінчується термін дії контракту, який наразі дозволяє трьом компаніям – Dott, Tier і Lime – управляти 5 тисячами електронних самокатів в Парижі.

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Теги: Казахстан поліція інфраструктура

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