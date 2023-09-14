Влада Казахстану вигадала спосіб, як боротися із злісними порушниками на самокатах

Поліцейські-самокатники з'являться в Алмати

Для боротьби із «самокатниками», поліцейських у місті Алма-Ати (Казахстан) планують пересадити на цей вид двоколісного транспорту. Про це повідомляє телеканал КТК.

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Алматинських поліцейських хочуть пересадити на самокати, щоб було легше ловити порушників із двоколісним транспортом. У місті зростає кількість аварій за участю самокатників.

Як передає ресурс, нововведення ввели поки що лише в тестовому режимі та в одному районі міста. Проте, швидше за все, найближчим часом поліцейські на самокатах патрулюватимуть усі міські парки та сквери.

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«Іноді самокатники намагаються уникнути переслідування тротуаром. Звичайно, поліцейська машина не заскочить на тротуар. У деяких випадках, якщо, звичайно, дозволяє інфраструктура, дозволяє ситуація, поліцейські в пішому порядку наздоганяють. Але, знаєте, це те, про що зараз замислюємося. У паркових зонах, можливо, пішим патрульним буде виділено самокати, щоб вони здійснювали охорону правопорядку», - розповіла офіційний представник міського департаменту поліції Салтанат Азірбек.

Штраф для самокатників складає 17 тисяч тенге (приблизно $37). За повторне порушення сума може збільшитись утричі. Карати порушників грошима або просто попередити, поліцейські вирішують на свій розсуд.

Нагадаємо, у Франції жителі Парижа переважною більшістю голосів проголосували за заборону електричних самокатів у французькій столиці. Про це повідомляє The Associated Press.

Питання заборони електросамокатів із самообслуговуванням у Парижі розглядалося на загальноміському міні-референдумі в неділю, організованому мерією міста. За даними мерії, проголосувало трохи більше 103 000 людей. При цьому 89% відмовилися від електронних самокатів і лише 11% підтримали їх.

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За словами мера, до 1 вересня 2023 року вулиці Парижа мають бути очищені від громадських електросамокатів. Це дата, до якої закінчується термін дії контракту, який наразі дозволяє трьом компаніям – Dott, Tier і Lime – управляти 5 тисячами електронних самокатів в Парижі.