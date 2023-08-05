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Влада Казахстану хоче позбутись товарів з символами Z, V та ПВК «Вагнер»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Казахстану хоче позбутись товарів з символами Z, V та ПВК «Вагнер»
Казахстан вирішив боротиь із ворожими символами
фото: ТАРС

Генпрокуратура країни запропонувала уряду законодавчо заборонити поширення та виготовлення ворожих знаків 

Влада Казахстану розглядає можливість запровадження заборони на товари, що містять «етнополітизовану символіку», такі як символи «Z» і «V», які застосовують російська армія під час вторгнення в Україну. Про це пише видання  Nur.kz із посиланням на національну палату підприємців республіки «Атамекен», під заборону також може потрапити  атрибутика, пов'язана з приватними військовими компаніями, включаючи ПВК «Вагнер».

Прокурор відділу захисту суспільних інтересів прокуратури міста Семея Куат Бапінов зазначив, що на тлі війни в Україні  «окремі представники різних етносів» почали демонструвати «різну етнічну символіку». На  одязі, машинах та іграшках почала з'являтися символіка  «Z» і «V»,  «Армія Росії» та «Ввічливі люди», які «викликали неоднозначну реакцію в суспільстві».

Генпрокуратура країни запропонувала уряду законодавчо заборонити виготовлення, зберігання, ввезення, перевезення та розповсюдження товарів зі знаками, що «використовуються у збройних конфліктах та насильницьких діях проти суверенітету та політичного режиму іншої держави». За порушення заборони у Казахстані хочуть запровадити адміністративну відповідальність.

Влада також запропонувала підприємцям тимчасово вилучити з продажу продукцію «з етнополітизованою спрямованістю». Орендодавцям торгових майданчиків порадили регулярно перевіряти продукцію, яку продають орендарі.

Латвія раніше заборонила використання букв «Z» та «V» на публічних заходах. У Держдумі із посиланням на міноборони зазначали, що «дані знаки не є офіційними військовими символами». Однак  вони стали популярними серед пересічних громадян та чиновників, які підтримують вторгнення.

Казахстан неодноразово виступав за мирне врегулювання війни в Україні та пропонував допомогу. Президент Касим-Жомарт Токаєв наполягав на важливості дотримання територіальної цілісності країн.

Нагадаємо, Росія вже шукає «добровольців» для війни у Казахстані. Користувачі інтернету в Казахстані почали стикатися з рекламою, що пропонує їм вступити до лав російської армії і отримати за це негайну винагороду у розмірі $5,3 тис. 

Крім одноразової виплати, потенційним новобранцям обіцяють щонайменше $2 тис. на місяць як зарплати, і навіть «додаткові пільги», які у об'явах чомусь не позначені.

На рекламних оголошеннях зображені прапори Росії та Казахстану, поруч із якими розміщено гасло «Пліч-о-пліч». Як зазначає агентство, вони можуть бути розраховані більше на росіян, які проживають у колишній радянській республіці, але також і на казахів.

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Теги: росія армія Казахстан прокурор президент перевезення

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