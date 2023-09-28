Казахстан не збирається допомагати РФ обходити західні санкції – Токаєв

Токаєв запевнив, що у Німеччини немає бути підозр, що Казахстан працює з Росією в обхід санкцій

Астана продовжує закликати до переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни

Казахстан дотримуватиметься режиму санкцій ЄС проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, інформує Al Jazeera.

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«Слідуватимемо санкційному режиму. В нас є контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму і будь-яких побоювань німецької сторони щодо дій для обходу санкційного режиму, мені здається, не повинно бути», – наголосив Токаєв.

Президент Казахстану не має побоювань щодо того, що РФ може загрожувати територіальній цілісності його державі, додавши, що його країна не допомагатиме росіянам обходити західні санкції.

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Також Астана продовжує закликати до переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни. «Я сьогодні заявляв пану канцлеру, що ситуація дуже серйозна. Що російська сторона та українська сторона готові до переговорів, але платформа до переговорів поки не ясна. Настає ера мудрої дипломатії. Потрібно припиняти взаємні звинувачення та вести розумні переговори», – сказав Токаєв.

Токаєв запевнив, що у Німеччини немає бути підозр, що Казахстан працює з Росією в обхід санкцій.

Раніше повідомлялося, що Казахстан знайшов спосіб, як перевозити нафту в обхід Росії.