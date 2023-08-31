Казахстан знайшов спосіб, як перевозити нафту в обхід Росії

Казахстан придбав придбав два нафтових танкери дедвейтом 8 тисяч тонн кожен

Казахстан шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через Росію

Казахстан купує танкери для перевезення своєї нафти через Каспійське і Чорне моря. Це є ознакою того, що країна шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через Росію. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Підрозділ державної казахстанської АТ «НК «КазМунайГаз» уже придбав два танкери дедвейтом 8 тисяч тонн кожен (відносно невеликі судна за мірками нафтової галузі) для перевезення нафти через Каспійське море», – йдеться у матеріалі.

Заступник міністра енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов сказав, що для роботи в Чорному морі планується придбати ще два судна дедвейтом 80 000 тонн кожне.

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Казахстан вивчає ці альтернативи, попри те, що Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), що проходить через Росію, залишається найбільш вигідним маршрутом для експорту нафти з країни.

За словами Аккенженова, іншим видам транспорту складно конкурувати з Каспійським трубопровідним консорціумом.

Минулого року КТК відправив близько 80% казахстанського експорту нафти, доставляючи нафту наземним трубопроводом з основних родовищ країни на чорноморський танкерний термінал недалеко від російського порту Новоросійськ.

Нагадаємо, що нещодавно російський диктатор Володимир Путін подзвонив президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, щоб розповісти про ситуацію в країні. Проте відповідь очільника Казахстану, ймовірно, була неочікуваною для диктатора. Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, що відбуваються, – це лише внутрішня справа Росії.