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Казахстан знайшов спосіб, як перевозити нафту в обхід Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Казахстан знайшов спосіб, як перевозити нафту в обхід Росії
Казахстан придбав придбав два нафтових танкери дедвейтом 8 тисяч тонн кожен
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Казахстан шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через Росію

Казахстан купує танкери для перевезення своєї нафти через Каспійське і Чорне моря. Це є ознакою того, що країна шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через Росію. Про це повідомляє Bloomberg.

«Підрозділ державної казахстанської АТ «НК «КазМунайГаз» уже придбав два танкери дедвейтом 8 тисяч тонн кожен (відносно невеликі судна за мірками нафтової галузі) для перевезення нафти через Каспійське море», – йдеться у матеріалі.

Заступник міністра енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов сказав, що для роботи в Чорному морі планується придбати ще два судна дедвейтом 80 000 тонн кожне.

Казахстан вивчає ці альтернативи, попри те, що Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), що проходить через Росію, залишається найбільш вигідним маршрутом для експорту нафти з країни.

За словами Аккенженова, іншим видам транспорту складно конкурувати з Каспійським трубопровідним консорціумом.

Минулого року КТК відправив близько 80% казахстанського експорту нафти, доставляючи нафту наземним трубопроводом з основних родовищ країни на чорноморський танкерний термінал недалеко від російського порту Новоросійськ.

Нагадаємо, що нещодавно російський диктатор Володимир Путін подзвонив президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, щоб розповісти про ситуацію в країні. Проте відповідь очільника Казахстану, ймовірно, була неочікуваною для диктатора. Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, що відбуваються, – це лише внутрішня справа Росії.

Теги: нафта Казахстан росія

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