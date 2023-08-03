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Росія вже шукає «добровольців» для війни у Казахстані – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія вже шукає «добровольців» для війни у Казахстані – Reuters
Росія вербує нових найманців на війну в Україну
фото з відкритих джерел

У рекламі зображені прапори Росії та Казахстану, поруч із якими розміщено гасло «Пліч-о-пліч»

Користувачі інтернету в Казахстані почали стикатися з рекламою, що пропонує їм вступити до лав російської армії і отримати за це негайну винагороду у розмірі $5,3 тис. Про це пише Reuters.

Крім одноразової виплати, потенційним новобранцям обіцяють щонайменше $2 тис. на місяць як зарплати, і навіть «додаткові пільги», які у об'явах чомусь не позначені.

На рекламних оголошеннях зображені прапори Росії та Казахстану, поруч із якими розміщено гасло «Пліч-о-пліч». Як зазначає агентство, вони можуть бути розраховані більше на росіян, які проживають у колишній радянській республіці, але також і на казахів.

Оголошення ведуть на сайт, який пропонує підписати контракт із російською армією у Сахалінській області на Далекому Сході Росії. На сайті вказано, що його власником є ​​Агентство розвитку людського капіталу Сахалінської області, яке належить місцевому уряду та своєю місією заявляє допомогу у працевлаштуванні.

У кол-центрі оператори не змогли прокоментувати інформацію про розміщення реклами в Казахстані та порадили надіслати питання електронною поштою. У цьому одноразова виплата 495 тис.рублів (приблизно 197, 8 тис грн) за відправку на фронт є стандартним для Сахалінської області. Зокрема, її вказано на сайті адміністрації Южно-Сахалінська.

У Казахстані та інших країнах Центральної Азії заборонено вербування. Однак деякі їх мешканців кажуть, що раніше вже приєднувалися або до російської армії, або до найманців ПВК «Вагнер». У більшості випадків вербування відбувалося в Росії, де працюють мільйони узбеків, таджиків та киргизів, зазначає Reuters.

У Киргизстані у травні цього року місцевого жителя засудили до 10 років позбавлення волі за участь у війні в Україні. У відповідь на це МЗС Росії заявило, що розгляне прохання про надання цій людині російського громадянства, щоб Москва могла повернути її.

Казахстан, колишня радянська республіка, що межує з Росією, є домом для понад 3 мільйонів етнічних росіян і традиційно є одним із найближчих союзників Росії. Однак уряд Астани не підтримав те, що Москва називає «спеціальною військовою операцією» в Україні, і закликав до миру.

Як писав раніше Bloomberg, Кремль поставив завдання залучити до військ 400 тис. контрактників до кінця 2023 року. За даними агентства, це має дозволити не проводити нову хвилю мобілізації. З 1 січня по 3 серпня 2023 року на службу за контрактом надійшло понад 231 тис. осіб, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

До слова, російські дрони-камікадзе «Ланцет», які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors. Відповідні знімки показав з-під Бахмута боєць 93 бригади ЗСУ з нікнеймом «твій друг Стус» у Twitter.

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Теги: окупанти війна Казахстан пільги фронт Москва

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