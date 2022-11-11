Херсонська поразка: експрем’єр Швеції пророкує падіння путінського режиму

«Зрештою Путін втратить і Кремль»

Гучні поразки у війні в Україні можуть свідчити про неспроможність президента РФ Володимира Путіна утримати владу. Таку думку у Twitter висловив ексміністр закордонних справ Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.

Очільник європейського дипломатичного відомства перефразував відомий вислів «ніколи не кажи ніколи», натякаючи на заяву Путіна під час на церемонії «прийняття» до складу Росії захоплених українських територій.

«Херсон прямо зараз – картина, якої, за словами Володимира Путіна, ніколи не станеться. Це його третя велика поразка у цій війні – Київ, Харків і тепер Херсон. Зрештою він втратить і Кремль», – йдеться в повідомленні.

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Більдт також опублікував фотографію з деокупованого Херсону, де на постаменті перед будівлею державної установи встановлені прапори України та ЄС.

Як повідомлялося, влада країни-агресорки відмовилася пояснювати росіянам відхід своїх військ із тимчасово окупованого Херсона. Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков порадив звертатися за коментарями до Шойгу щодо перегрупування російських військ.