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Путін відмовився пояснювати росіянам свою поразку в Херсоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін відмовився пояснювати росіянам свою поразку в Херсоні
Пєсков перекинув відповідальність за вихід із Херсона на Шойгу
фото з відкритих джерел

Кремль не коментує вихід окупантів із правого берега Дніпра 

Влада країни-агресорки відмовилася пояснювати росіянам відхід своїх військ із тимчасово окупованого Херсона. Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков порадив звертатися за коментарями до Шойгу щодо перегрупування російських військ.

За словами представника Кремля, рішення про перегрупування військ ухвалювали міністр оборони Сергій Шойгу та командувач військами «спеціальної військової операції» (СВО) Сергій Суровікін. Тому, зазначив Пєсков, звертатися за коментарями щодо ситуації в Херсоні слід саме до міноборони.

«Мені нема чого додати, нема чого сказати на цю тему, тут, знову ж таки, за якимись детальними коментарями я прошу звертатися до міністерства оборони (...) Мені нема чого сказати на цю тему», – заявив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Читайте також: Що відбувається на Херсонському напрямку

Теги: росія Дмитро Пєсков Херсон Сергій Шойгу прессекретар президент Міноборони міністр

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