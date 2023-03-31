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Австралія запровадила нові санкції проти російських чиновників

Діана Гасюк
glavcom.ua
Австралія запровадила нові санкції проти російських чиновників
Австралія вводить нові санкції проти Росії
фото з відкритих джерел

Уряд Австралії запровадив нові обмежувальні заходи проти російських чиновників

Сьогодні, 31 березня, уряд Австралії запровадив нові обмеження проти російських урядовців. Санкції, які включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських чиновників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє AAP.

«Росіяни обіймають посади регіонального управління в найбільшому місті регіону Севастополі. Серед російських чиновників – так званий губернатор, прем'єр-міністр, колишній голова і заступник голови виборчої комісії та члени законодавчої влади», – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що Австралія запровадила санкції проти понад 1000 фізичних осіб з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни ЄС та Сполучені Штати застосували до РФ економічні санкції. Загалом від 24 лютого минулого року прийнято 10 обмежувальних санкційних пакетів аби послабити російський ВПК та економіку країни. 

Раніше повідомлялося, що мінекономіки Японії розширило санкції проти Росії й новий пакет санкцій набуде чинності з 7 квітня.

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Теги: міністр Австралія санкції ембарго Мінекономіки 24 лютого росіяни

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