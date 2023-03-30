Ембарго на російську нафту. Санкції працюють!

В лютому-березні 2023 року зафіксувано суттєве скорочення кількості порушень ембарго ЄС на імпорт російської сирої нафти

Ну що ми вам скажемо, друзі: ембарго ЄС на морський імпорт російської сирої нафти в частині Чорного моря вже майже працює – і це добра новина. Оскільки ми це не десь прочитали, а порахували самостійно, контролюючи цей процес цілодобово.

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В лютому-березні 2023 року наша Моніторингова група зафіксувала суттєве скорочення кількості порушень ембарго ЄС на імпорт російської сирої нафти морським шляхом з портів Чорного моря. Якщо в січні таких порушень було 12, то в лютому їхня кількість скоротилася до 7, а в березні до 4-х випадків (кожне порушення – це в середньому 1 млн баррелів).

В березні 2023 року, на відміну від двох попередніх місяців, не було доставки російської сирої нафти безпосередньо до портів країн ЄС. Поки залишається дещо зменшена кількість доставки нафти з Чорного моря на рейдову перевалку до Лаконійської затоки в Греції.

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На відміну від двох попередніх місяців, серед танкерів-порушників ембарго, лише 1 належить компанії, що зареєстрована в країні ЄС (Греції). В січні таких було 8. в лютому – 6.

Якщо уряд Греції візьме під жорсткий контроль проблему рейдової перевалки нафти поблизу узбережжя країни, то можна буде казати про повне дотримання ембарго по відношенню до російської нафти, що експортується з портів Чорного моря.

Про які обсягі нафти йдеться (не будемо вам завантажувати мозок баррелями, тим більше, що 1 млн баррелів – це в середньому просто один танкер для сирої нафти дедвейтом 137 тис тонн).

Отже: