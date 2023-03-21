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Міносвіти відмовилося від скандального логотипа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міносвіти відмовилося від скандального логотипа
Міністерство освіти та науки / Facebook

Відомство повернуло логотип, який існував із 2017 року

Міністерство освіти і науки повернуло старий логотип.

Цей варіант існував із 2017 року. Його розробкою займалися куратори Projector, громадська організація Change Communication і шрифтовий дизайнер Кирило Ткачов. Символізм минулого логотипу МОН такий: літера -О- символізувала коло знань. У просторі між прямокутниками мозок домальовує літеру -Н-, що означає науку.

Міносвіти відмовилося від скандального логотипа фото 1

У грудні під час війни відомство його змінило. Символ відомства викликав неоднозначну реакцію у соціальних мережах. Українці здебільшого питали: яка була потреба такого оновлення, скільки воно коштує, що нове лого означає і чим не влаштовувало попереднє?

Міносвіти відмовилося від скандального логотипа фото 2

Згодом у міністерстві заявили, що новий логотип був подарований громадською організацією й бюджетних коштів на це не витрачали. У відомстві наголосили, що закупівля послуг із розробки нового логотипу та купівлі інших товарів, пов'язаних із ребредингом, бюджетним коштом не здійснювалася.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада призначила нового міністра освіти та науки України – ним став Оксен Лісовий.

Теги: освіта Міністерство освіти і науки міністр Оксен Лісовий

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