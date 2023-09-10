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Кім Чен Ин поїде на зустріч із Путіним у бронепоїзді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кім Чен Ин поїде на зустріч із Путіним у бронепоїзді
Кім Чен Ин планує відвідати Владивосток до 17 вересня
фото з відкритих джерел

Диктатори зустрінуться у Владивостоці

Північна Корея зберігає мовчання щодо поїздки Кім Чен Ина на бронепоїзді до Росії. Водночас відомо, що диктатор візьме участь в Східному економічному форумі. І відбудеться це саме тоді, коли очільник Кремля Володимир Путін стикається з виснаженням військових запасів. Тож він сподівається скористатися підтримкою Північної Кореї для отримання боєприпасів. Це несподіваний поворот ситуації в порівнянні з 1950-ми роками під час Корейської війни, коли Радянський Союз постачав зброю на північ. Про це пише Independent.

Кім відвідає Росію вдруге.

«Він сподівається зміцнити зв'язки з Москвою, яка стає все більш ізольованою після вторгнення в Україну», – ідеться у статті.

Також там наводиться цитата голови Російсько-Євразійського центру Карнегі Олександра Габуєва.

«Ми знаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу останнім часом приїжджав в основному через артилерійські снаряди, і, швидше за все, це буде обговорюватися між Путіним і Кім Чен Ином», – заявив Олександр Габуєв.

Водночас Державне центральне інформаційне агентство Кореї тримає візит в секреті.

У той час як Росія направила на святкування річниці КНДР військовий ансамбль пісні й танцю, Китай направив делегацію на чолі з віце-прем'єром Лю Гочжуном. Відсутність урядовців з Росії на урочистостях може свідчити про триваючу підготовку до зустрічі Путіна і Кіма, припустили південнокорейські ЗМІ.

Кремль також відмовився коментувати питання про можливу угоду, згідно з якою північнокорейська зброя поставлятиметься до Росії. «Північна Корея - наш сусід, і ми будемо й далі розвивати наші відносини, не озираючись на думку інших країн», – заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Кім Чен Ин планує відвідати Владивосток до 17 вересня, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення можливості постачання країні-агресорці додаткової зброї для війни в Україні та іншої військової співпраці.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ лідер КНДР Кім Чен Ин незабаром може здійснити візит до диктатора Путіна в Росію. Під час зустрічі Кім Чен Ин та диктатор Путін мають обговорити постачання зброї з КНДР до Росії. США попереджають, що диктатори КНДР та Росії активно обговорюють можливість передачі зброї.

США бачать хороший знак у переговорах Росії з Північною Кореєю. Нині Росія вишукує будь-яке джерело для поповнення своїх арсеналів, отже, санкції працюють.

Теги: росія міністр зброя Китай путін Північна Корея Сергій Шойгу диктатор Дмитро Пєсков

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