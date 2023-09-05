Білий дім прокоментував посилення співпраці Росії з Північною Кореєю

США попереджують, що диктатори КНДР та Росії активно обговорюють можливість передачі зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розраховує взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним для активного просування переговорів між двома країнами щодо передачі озброєнь для РФ. Про це попередила представниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон, передає CNN.

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За словами представниці Білого дому, американський уряд має інформацію, що Кім Чен Ин очікує продовження цих дискусій, включаючи дипломатичну взаємодію на рівні лідерів з РФ.

Так вона висловилася щодо переговорів щодо зброї між Росією і КНДР, про що раніше з'явилася інформація в ЗМІ. При цьому Вотсон не уточнила, коли саме може відбутися потенційна зустріч Кім Чен Ина та диктатора Путіна у РФ.

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У Білому домі нагадали, що офіційні особи США минулого тижня заявили, що КНДР і Росія «активно взаємодіють один з одним і просувають» свої переговори щодо ще однієї потенційної угоди про постачання зброї, яка може призвести до того, що Пхеньян надасть озброєння Москві для підтримки повномасштабної військової агресії проти України

Вотсон додала, що липневий візит до Північної Кореї глави Міноборони РФ Сергія Шойгу був здійснений, щоб «спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси Росії».

При цьому вона наголосила, що Штати закликають КНДР «припинити переговори щодо зброї з Росією і дотримуватися взятих на себе Пхеньяном публічних зобов'язань не постачати та не продавати зброю Росії».

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ лідер КНДР Кім Чен Ин незабаром може здійснити візит до диктатора Путіна в Росію. Під час зустрічі Кім Чен Ин та диктатор Путін мають обговорити постачання зброї з КНДР до Росії.