«Санкції працюють». США бачать хороший знак у переговорах Росії з Північною Кореєю

Росія вишукує будь-яке джерело для поповнення своїх арсеналів

Обговорення між Північною Кореєю та Росією потенційної угоди, яка дозволить Пхеньяну надати військову підтримку Москві є доказом того, що економічні санкції проти Росії спромоглися скоротити оборонно-промислову базу країни. Нині Росія вишукує будь-яке джерело для поповнення своїх арсеналів. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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«Ми продовжуватимемо закликати Північну Корею дотримуватися своїх публічних зобов’язань не постачати Росії зброю, яка в кінцевому підсумку призведе до вбивства українців», – сказав Салліван.

Салліван додав, що в середині серпня Америка запровадила спеціальні санкції, щоб спробувати перешкодити будь-яким спробам використовувати Північну Корею як канал чи джерело постачання зброї до Росії та закликала союзників й партнерів зробити те саме.

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За словами Саллівана, протягом тривалого часу США не бачили ознак того, щоб Північна Корея активно постачала велику кількість зброї для війни в Україні.

«Я не можу передбачити, що станеться, я можу лише сказати, що дискусії активно просуваються, про що свідчить той факт, що їхній міністр оборони (Сергій Шойгу) насправді сів у літак і полетів до Пхеньяну, щоб спробувати просунути це вперед», – сказав радник президента США.

Водночас він зазначив, що адміністрація президента Джо Байдена обговорювала можливість надання Північною Кореєю Росії зброї «протягом досить тривалого часу», і цілком можливо, що в найближчому майбутньому це обговорюватиметься на рівні диктаторів обох країн.

Звернення Росії до Північної Кореї за зброєю показує, наскільки провальною є ця війна для Путіна. Можлива угода РФ з КНДР про постачання зброї є ознакою того, що ембарго ефективне і працює, заявив в унісон Саллівану посол США в Японії Рам Емануель.

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«Вся спроба Росії полягала в тому, щоб відновити свою імперію, і ця імперія зараз залежить від Північної Кореї. Це говорить вам, наскільки ця війна провальна. Спроба Росії побудувати імперію стала залежною від Північної Кореї. Думаю, цим все сказано», – сказав Емануель в інтерв’ю CNN.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ лідер КНДР Кім Чен Ин незабаром може здійснити візит до диктатора Путіна в Росію. Під час зустрічі Кім Чен Ин та диктатор Путін мають обговорити постачання зброї з КНДР до Росії. США попереджають, що диктатори КНДР та Росії активно обговорюють можливість передачі зброї.