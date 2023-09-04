NYT: Кім Чен Ин незабаром поїде до Путіна

За джерелами ЗМІ, Ким Чен Ин проситиме у Путіна продовольчої допомоги для Північної Кореї

Під час зустрічі Кім Чен Ин та диктатор Путін мають обговорити постачання зброї з КНДР до Росії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує цього місяця зустрітися з російським диктатор Володимиром Путіним і обговорити постачання озброєнь. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на офіційних представників США та країн-союзниць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що обидва диктатори планують обговорити можливість постачання Росії більшої кількості озброєнь для війни проти України та інше військове співробітництво. Кім поїде з Пхеньяну, ймовірно, на бронепоїзді, до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним. Також видання припускає, що лідер КНДР може поїхати до Москви.

«Путін хоче, щоб Кім погодився відправити Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також повідомляється, що лідер КНДР шукатиме в Росії продовольчу допомогу.

Зазначимо, раніше Білий дім попередив, що Путін і Кім обмінялися листами, в яких обговорювалася можлива угода про постачання зброї. Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що переговори на високому рівні щодо військового співробітництва між двома країнами «активно просуваються». Американські чиновники відмовилися надати детальнішу інформацію про зв’язки між лідерами двох країн.

Нагадаємо, наприкінці липня китайська та російська делегації, включаючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу, стали першими відвідувачами Північної Кореї з початку пандемії Covid-19. Проте російська делегація відвідала КНДР не для дипломатичних балачок: як стверджує координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, Росія має труднощі зі зброєю на фронті.

Як повідомлялося, Північна Корея на великому військовому параді, організованому в Пхеньяні для лідера Кім Чен Ина та приїжджих делегацій з Китаю та Росії, продемонструвала ракети, здатні нести ядерну зброю, і нові ударні безпілотники. Китайська та російська делегації, включаючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу, стали першими відвідувачами Північної Кореї з початку пандемії Covid-19. За даними KCNA, на параді були присутні новітні міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї Hwasong-17 і Hwasong-18, які, як вважають, мають радіус дії, щоб вражати цілі в будь-якій точці Сполучених Штатів.