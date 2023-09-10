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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Путінська кривава авантюра в Україні створила великі проблеми для Китаю

glavcom.ua
Чим більше Росія зближується з Китаєм, то далі віддаляється Індія від путінської Росії

Якщо Китай зважиться напасти на Тайвань, то Індія згадає про незаконно окуповані Китаєм території в зоні Тибету

Після віроломного нападу величезної Росії на маленьку миролюбну Україну світ страшенно стиснувся. Все, що зараз відбувається в Україні в тому чи іншому вигляді відображається у всьому світі, у різних частинах світу.

Наприклад, чим більше Росія зближується з Китаєм, то далі віддаляється Індія від путінської Росії. І цього разу вже надовго.

А коли Китай нарешті зважиться напасти на Тайвань, Індія раптом згадає про незаконно окуповані Китаєм території в зоні Тибету. А в Сіньцзянь-Уйгурі тюркські мусульмани, яких підтримують таліби, піднімуть повстання проти Пекіна.

У цей же час В'єтнам та Філіппіни висловлять свій рішучий протест проти агресивної поведінки Китаю в Південно-Китайському морі.

А все починалося далеко від Китаю та Індії з нападу Росії на Україну. Тепер усі, окрім Росії, бояться і Китаю, друга Путіна.

Так путінська кривава авантюра в Україні створить великі проблеми для планів Пекіна і позначиться далеко від України.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай Індія Філіппіни Тайвань війна

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