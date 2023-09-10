«Путін не перемалює карту, як заманеться». Канада відреагувала на псевдовибори в Україні

Прем’єр-міністр Канади додав, що Канада буде підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно»

Канада засудила псевдовибори на окупованих територіях Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада ніколи не визнає результатів псевдовиборів на окупованих територіях України, і що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться «перемалювати» карту.

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«Цього тижня Володимир Путін спробував провести так звані вибори на окупованих українських територіях – цинічну спробу легітимізувати військове завоювання під виглядом демократії. Але українців не обдуриш, як і нас. Канада не визнає і ніколи не визнає результати цих фіктивних виборів та спробу незаконної анексії України Росією», – наголосив Трюдо.

Трюдо додав, що псевдовибори на окупованих територіях «є серйозним порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй». Крім того, ці так звані «вибори» «є атакою на суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України».

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«Ми найрішучішим чином засуджуємо незаконну агресивну війну Росії проти України та її спробу анексії української території. Канада залишатиметься єдиною з нашими партнерами по G7, щоб гарантувати, що Володимир Путін та колаборанти російського режиму понесуть відповідальність за свої дії», – заявив Трбдо.

Прем’єр-міністр Канади додав, що Канада буде підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Нагадаємо, РФ оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.