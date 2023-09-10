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«Путін не перемалює карту, як заманеться». Канада відреагувала на псевдовибори в Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Путін не перемалює карту, як заманеться». Канада відреагувала на псевдовибори в Україні
Прем’єр-міністр Канади додав, що Канада буде підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно»
фото з відкритих джерел

Канада засудила псевдовибори на окупованих територіях Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада ніколи не визнає результатів псевдовиборів на окупованих територіях України, і що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться «перемалювати» карту.

«Цього тижня Володимир Путін спробував провести так звані вибори на окупованих українських територіях – цинічну спробу легітимізувати військове завоювання під виглядом демократії. Але українців не обдуриш, як і нас. Канада не визнає і ніколи не визнає результати цих фіктивних виборів та спробу незаконної анексії України Росією», – наголосив Трюдо.

Трюдо додав, що псевдовибори на окупованих територіях «є серйозним порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй». Крім того, ці так звані «вибори» «є атакою на суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України».

«Ми найрішучішим чином засуджуємо незаконну агресивну війну Росії проти України та її спробу анексії української території. Канада залишатиметься єдиною з нашими партнерами по G7, щоб гарантувати, що Володимир Путін та колаборанти російського режиму понесуть відповідальність за свої дії», – заявив Трбдо.

Прем’єр-міністр Канади додав, що Канада буде підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Нагадаємо, РФ оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

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Теги: Канада вибори окуповані території

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