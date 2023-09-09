Північна Корея готова постачати зброю в Росію – ЗМІ
В обмін на зброю Росія може надати КНДР зерно, нафту та військові технології.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ. Про це повідомляє Financial Times.
За інформацією ЗМІ, наразі незрозуміло, що саме передбачатиме угода. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, РСЗВ та балістичні ракети малої дальності.
Росія ж може надати КНДР зерно, нафту та військові технології. Не виключається, що Північна Корея завдяки їм зможе посилити свої загрози сусіднім країнам – Південній Кореї та Японії.
«Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет», – наводить видання думку експертів.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ лідер КНДР Кім Чен Ин незабаром може здійснити візит до диктатора Путіна в Росію. Під час зустрічі Кім Чен Ин та диктатор Путін мають обговорити постачання зброї з КНДР до Росії. США попереджають, що диктатори КНДР та Росії активно обговорюють можливість передачі зброї.
США бачать хороший знак у переговорах Росії з Північною Кореєю. Нині Росія вишукує будь-яке джерело для поповнення своїх арсеналів, отже, санкції працюють.
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