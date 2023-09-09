Північна Корея готова постачати зброю в Росію – ЗМІ

В обмін на зброю Росія може надати КНДР зерно, нафту та військові технології.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ. Про це повідомляє Financial Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією ЗМІ, наразі незрозуміло, що саме передбачатиме угода. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, РСЗВ та балістичні ракети малої дальності.

Росія ж може надати КНДР зерно, нафту та військові технології. Не виключається, що Північна Корея завдяки їм зможе посилити свої загрози сусіднім країнам – Південній Кореї та Японії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет», – наводить видання думку експертів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ лідер КНДР Кім Чен Ин незабаром може здійснити візит до диктатора Путіна в Росію. Під час зустрічі Кім Чен Ин та диктатор Путін мають обговорити постачання зброї з КНДР до Росії. США попереджають, що диктатори КНДР та Росії активно обговорюють можливість передачі зброї.

США бачать хороший знак у переговорах Росії з Північною Кореєю. Нині Росія вишукує будь-яке джерело для поповнення своїх арсеналів, отже, санкції працюють.