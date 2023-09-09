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Північна Корея готова постачати зброю в Росію – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Північна Корея готова постачати зброю в Росію – ЗМІ
Пхеньян може запропонувати боєприпаси, РСЗВ та балістичні ракети малої дальності
фото з відкритих джерел

В обмін на зброю Росія може надати КНДР зерно, нафту та військові технології.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ. Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією ЗМІ, наразі незрозуміло, що саме передбачатиме угода. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, РСЗВ та балістичні ракети малої дальності.

Росія ж може надати КНДР зерно, нафту та військові технології. Не виключається, що Північна Корея завдяки їм зможе посилити свої загрози сусіднім країнам – Південній Кореї та Японії.

«Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет», – наводить видання думку експертів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ лідер КНДР Кім Чен Ин незабаром може здійснити візит до диктатора Путіна в Росію. Під час зустрічі Кім Чен Ин та диктатор Путін мають обговорити постачання зброї з КНДР до Росії. США попереджають, що диктатори КНДР та Росії активно обговорюють можливість передачі зброї.

США бачать хороший знак у переговорах Росії з Північною Кореєю. Нині Росія вишукує будь-яке джерело для поповнення своїх арсеналів, отже, санкції працюють.

Теги: Північна Корея зброя росія

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