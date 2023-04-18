ISW оцінив, як зустріч Путіна з міністром оборони Китаю вплинула на співпрацю двох країн

Офіційні протоколи зустрічі обох сторін не містять жодних згадок про війну Росії в Україні

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з міністром оборони Китаю Лі Шанфу не сприяла розширенню російсько-китайської співпраці. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що офіційні протоколи зустрічі обох сторін не містять жодних згадок про війну Росії в Україні. Крім того, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь підтвердив намір Китаю сприяти мирним переговорам в Україні.

«Раніше ISW оцінювало, що Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви, і ймовірно, що зустріч Лі та Путіна не розширила сферу російсько-китайської співпраці», – підсумовують аналітики.

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Нагадаємо, що 16 квітня російський диктатор Володимир Путін провів робочу зустріч із членом Держради Китаю, міністром оборони країни Лі Шанфу.

До слова, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив робочий візит до Москви. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн. Для очільника КНР це був перший державний візит до РФ за чотири роки.