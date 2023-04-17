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Путін зустрівся з міністром оборони Китаю: про що говорили

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін зустрівся з міністром оборони Китаю: про що говорили
За словами Путіна, Росія та Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств
фото: скріншот відео (Kremlin. ru)

Міністр оборони КНР заявив, що співпраця Китаю та Росії розвивається дуже добре і робить внесок у забезпечення регіональної безпеки

Російський диктатор Володимир Путін провів робочу зустріч із членом Держради Китаю, міністром оборони країни Лі Шанфу. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Під час зустрічі Путін заявив, що нещодавній візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до РФ пройшов дуже продуктивно, а відносини двох країн добре розвиваються у всіх напрямах, зокрема по лінії військових відомств.

Як зазначив диктатор, Росія та Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств, проводять спільні навчання. За словами Путіна, військове співробітництво РФ і Китаю – один із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн.

Зі свого боку, міністр оборони КНР заявив, що співпраця Китаю та Росії розвивається дуже добре і робить внесок у забезпечення регіональної безпеки, а відносини двох країн «перевершують військово-політичні союзи холодної війни». 

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив робочий візит до Москви. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн. Для очільника КНР це був перший державний візит до РФ за чотири роки.

Теги: росія міністр Китай путін

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