Путін зустрівся з міністром оборони Китаю: про що говорили

За словами Путіна, Росія та Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств

Міністр оборони КНР заявив, що співпраця Китаю та Росії розвивається дуже добре і робить внесок у забезпечення регіональної безпеки

Російський диктатор Володимир Путін провів робочу зустріч із членом Держради Китаю, міністром оборони країни Лі Шанфу. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

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Під час зустрічі Путін заявив, що нещодавній візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до РФ пройшов дуже продуктивно, а відносини двох країн добре розвиваються у всіх напрямах, зокрема по лінії військових відомств.

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Як зазначив диктатор, Росія та Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств, проводять спільні навчання. За словами Путіна, військове співробітництво РФ і Китаю – один із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн.

Зі свого боку, міністр оборони КНР заявив, що співпраця Китаю та Росії розвивається дуже добре і робить внесок у забезпечення регіональної безпеки, а відносини двох країн «перевершують військово-політичні союзи холодної війни».

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив робочий візит до Москви. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн. Для очільника КНР це був перший державний візит до РФ за чотири роки.