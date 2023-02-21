Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним

Китай закликав до поваги суверенітету та територіальної цілісності всіх країн

Влада Китаю, врешті, сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер». Про це йдеться у щойно опублікованій Китаєм у новій концепції міжнародних відносин.

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Так, один із перших пунктів цієї концепції сформульований так: «Залишатися відданими повазі до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн».

«Суверенна рівність і невтручання у внутрішні справи є основними принципами міжнародного права та фундаментальними нормами, що регулюють сучасні міжнародні відносини. Ми віримо, що всі країни, великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного співтовариства. Їхні внутрішні справи не мають зазнавати зовнішнього втручання, їхній суверенітет і гідність треба поважати, а їхнє право самостійно обирати соціальні системи та шляхи розвитку необхідно підтримувати», – йдеться в абзаці.

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У частині документу, де йдеться про пріоритети співпраці, також міститься згадка про Україну. «Підтримувати політичне врегулювання таких гострих проблем, як криза в Україні, шляхом діалогу та переговорів». Іншими словами, Китай бачить закінчення загарбницької війни, розв’язаної Путіним, за столом переговорів, закликає домовлятися з РФ, а не перемагати її. Отже, про поразку режиму Путіна не йдеться.

Наступні пункти передбачають відданість дотриманню цілей і принципів Статуту ООН, а також серйозному ставленню до проблем безпеки. «Безпека однієї країни не повинна відбуватися за рахунок безпеки інших», – йдеться у повідомленні.

У главі про пріоритети співпраці йдеться про недопущення ядерного конфлікту. «Слід твердо дотримуватися консенсусу про те, що «ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести». Виконувати спільну заяву щодо запобігання ядерній війні та уникнення гонки озброєнь. Зміцнювати діалог і співпрацю між ядерними державами для зменшення ризику ядерної війни».

Крім того, у Концепції також йдеться про невикористання біологічної та хімічної зброї.

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Крім того, у документі йдеться про «підтримку зусиль африканських країн, Африканського Союзу та субрегіональних організацій щодо врегулювання регіональних конфліктів, боротьби з тероризмом і захисту морської безпеки.

«Китай закликає міжнародне співтовариство надати фінансову та технічну підтримку антитерористичним операціям під проводом Африки, а також підтримати Африканські країни у зміцненні своєї здатності самостійно захищати мир. (Китай буде) Сприяти вирішенню африканських проблем ти мирному врегулюванню в гарячих точках у Сахелі, районі Великих озер та інших регіонах», – йдеться у документі.

Нагадаємо, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України. Вашингтон має переглянути свою позицію щодо українського конфлікту, закликав представник МЗС КНР Ван Веньбінь.