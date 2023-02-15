Китай висловив підтримку іранському режиму
Країни уклали стратегічну угоду про співпрацю в розвитку промисловості
Влада Китаю висловила підтримку іранському режиму в так званому «протистоянні Заходу та США». Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомляє Associated Press.
Як пише видання, про таке китайський лідер заявив під час зустрічі з президентом Ірану Ібрагіму Раїсі.
«Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету та протистоянні одностороннім діям і залякуванням. Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном та просуватиме китайсько-іранське всеосяжне стратегічне партнерство», – заявив Сі Цзіньпін.
Також повідомляється, що сторони під час зустрічі підписали 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю і туризм. Вони також доповнили укладену в 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розвитку промисловості, розробці нафти та інших родовищ.
У свою чергу у Раїсі не оприлюднили подробиць зустрічі, але президент назвав обидва уряди країн «друзями у складних ситуаціях».
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