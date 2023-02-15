Китай висловив підтримку іранському режиму

Країни уклали стратегічну угоду про співпрацю в розвитку промисловості

Влада Китаю висловила підтримку іранському режиму в так званому «протистоянні Заходу та США». Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомляє Associated Press.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише видання, про таке китайський лідер заявив під час зустрічі з президентом Ірану Ібрагіму Раїсі.

«Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету та протистоянні одностороннім діям і залякуванням. Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном та просуватиме китайсько-іранське всеосяжне стратегічне партнерство», – заявив Сі Цзіньпін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також повідомляється, що сторони під час зустрічі підписали 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю і туризм. Вони також доповнили укладену в 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розвитку промисловості, розробці нафти та інших родовищ.

У свою чергу у Раїсі не оприлюднили подробиць зустрічі, але президент назвав обидва уряди країн «друзями у складних ситуаціях».