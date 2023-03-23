КНДР запустила крилаті ракети біля свого східного узбережжя

Ймовірно, запуск ракет є реакцією на масштабні військові навчання Південної Кореї та США

Південна Корея заявила про проведення Північною Кореєю запуску кількох крилатих ракет у середу, 22 березня. Про це з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) збройних сил Південної Кореї повідомляє Yonhap.

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Як зазначила південнокорейська сторона, її північні сусіди запустили кілька крилатих ракет біля свого східного узбережжя.

Ці запуски були проведені під час спільних військових навчань Південної Кореї та США під назвою «Щит свободи». Одночасно з цим проводиться польове навчання під назвою «Щит воїна».

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Північна Корея активно критикує ці навчання та вважає їх підготовкою до нападу на Пхеньян.

Нагадаємо, що на тлі наймасштабніших за останні п’ять років спільних військових навчань США та Південної Кореї, Північна Корея вирішила зімітувати ядерну контратаку.

До слова, 19 березня КНДР також запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря.

Раніше глава КНДР заявив, що протистоятиме ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї: Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі.