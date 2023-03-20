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Північна Корея зімітувала ядерну контратаку на військових навчаннях

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Північна Корея зімітувала ядерну контратаку на військових навчаннях
фото: uainfo.org

Одна з цілей навчання – «попередити противників, які проявляють наміри розпочати війну проти КНДР»

На тлі наймасштабніших за останні п’ять років спільних військових навчань США та Південної Кореї, Північна Корея вирішила зімітувати ядерну контратаку. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство.

«Було проведено комплексне тактичне навчання з метою суттєвого посилення спроможності країни стримувати війну та здатності країни до ядерної контратаки, а також щоб ознайомити відповідні підрозділи з процедурами та процесами виконання завдань тактичного ядерного удару», — пишуть в агентстві.

Під час цих навчань ракета, оснащена макетом ядерної боєголовки, пролетіла 800 кілометрів і вразила ціль на висоті 800 метрів. Це було передбачено сценарієм тактичної ядерної атаки.

Лідер КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями. На фото, опублікованих державними ЗМІ, видно, що разом із ним була донька.

Північна Корея зімітувала ядерну контратаку на військових навчаннях фото 1
фото: kcna.kp

Корейське держагентство зазначило, що однією з цілей навчань є «зробити попередження противникам, які відверто виявляють ясні наміри розв'язати війну проти республіки, розширюють агресивні військові навчання та проводять військові дії наступального характеру, ігноруючи наші неодноразові попередження»

Нагадаємо, що учора, 19 березня, КНДР також запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря.

Теги: військові навчання військові Північна Корея навчання ракета

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