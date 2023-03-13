КНДР запустила ракету через навчання США та Південної Кореї
Очевидно, пуск ракети є протестом КНДР проти чергових спільних військових навчань союзників
Північна Корея у неділю, 12 березня, запустила ракету невстановленого типу з підводного човна неподалік міста Сінпо. Про це повідомляє Yonhap.
Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що вранці цього дня було помічено ракету, запущену з міста Сінпо на східному узбережжі Північної Кореї.
«Посилюючи моніторинг та пильність, наші збройні сили підтримують стан повної готовності у тісній співпраці зі Сполученими Штатами», – йдеться в текстовому повідомленні JCS, відправленому журналістам видання.
Як зазначає Yonhap, пуск ракети є явним знаком протесту КНДР проти чергових спільних військових навчань Південної Кореї та США, які мають розпочатися цього тижня.
Повідомляється, що запуск відбувся напередодні великих навчань союзників «Щит свободи», які стартують у понеділок. Північна Корея засудила ці навчання як «підготовку до агресивної війни» проти неї.
Нагадаємо, що 20 лютого КНДР запустила дві балістичні ракети в Японське море – через день після того, як США провели спільні навчання зі східноазіатськими союзниками, і через два дні після того, як сама Північна Корея сама запустила міжконтинентальну ракету.
До слова, Північна Корея пригрозила вжити «безпрецедентних і рішучих заходів», якщо Південна Корея та США продовжать заплановані військові навчання.
Раніше глава КНДР заявив, що протистоятиме ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї: Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі.
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