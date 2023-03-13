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Країні потрібна ядерна зброя. Мер Сеула зробив заяву стосовно агресії КНДР

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Країні потрібна ядерна зброя. Мер Сеула зробив заяву стосовно агресії КНДР
Північна Корея випробувала кілька ракет, продемонструвавши стрімкий прогрес своїх військових технологій
фото: з відкритих джерел

Північна Корея намагається якнайшвидше вдосконалити свої ядерні потужності

Мер столиці Сеула О Се-хун переконаний, що Південна Корея повинна мати ядерну зброю, щоб зміцнити свою оборону проти Північної Кореї, навіть за ризику міжнародних наслідків. Про це повідомляє Reuters.

О Се-хун наголосив на необхідності активізації дискусій про те, як Південна Корея повинна озброюватись в умовах того, що Північна Корея намагається якнайшвидше вдосконалити свої ядерні потужності.

«Північна Корея майже досягла успіху в мініатюризації тактичної ядерної зброї і забезпечила собі щонайменше десятки боєголовок. Ми дійшли до того моменту, коли важко переконати людей в тому, що ми повинні утримуватися від розробки ядерної зброї і приділяти увагу денуклеарізації», – зауважив він.

Раніше повідомлялося, що влада Південної Кореї розглядає можливість розміщення на своїй території чи виготовлення ядерної зброї, аби захиститися від ймовірних атак КНДР. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Пізніше ввечері представник офісу президента пояснив, що Південна Корея не має наміру створювати ядерну зброю і продовжує дотримувати договору про нерозповсюдження.

Нагадаємо, у грудні 2022 року один із безпілотників Північної Кореї увійшов до безпольотної зони радіусом 3,7 км, встановленої навколо офісу президента Південної Кореї в центрі Сеула.

 

Теги: Південна Корея ядерна зброя

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