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Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі – Reuters

Альона Боженко
glavcom.ua
Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі – Reuters
Глава КНДР планує створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі
фото із відкритих джерел

Глава КНДР заявив, що протистоятиме ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про наміри створити найсильнішу армію в світі з найбільшим ядерним потенціалом. Про це повідомляє Reuters.

Після випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-17 Кім Чен Ин заявив, що протистоятиме ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї. 

Також він сказав, що ядерні сили призначені для захисту суверенітету держави і народу, а його кінцевою метою є «створення найпотужнішої в світі стратегічної сили, безпрецедентної в цьому столітті».

Нову ракету він назвав «найсильнішою у світі стратегічною зброєю» і додав, що північнокорейські вчені зробили «стрибок вперед у розвитку технології встановлення ядерних боєголовок на балістичні ракети».

«Ракета чітко довела світові, що КНДР є повноцінною ядерною державою, здатною протистояти ядерній перевазі американських імперіалістів, і повністю продемонструвала могутність країни як найпотужнішої держави-власника міжконтинентальних балістичних ракет», – заявили в державних ЗМІ Північної Кореї.

Нагадаємо, 3 листопада КНДР запустила у бік Японії міжконтинентальну балістичну ракету, яка вийшла з ладу

Раніше повідомлялося, що США викрили крупні поставки боєприпасів Північної Кореї до РФ. Зазначається, що Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для війні проти України. 

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. КНДР заявляла, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж». Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Також Північна Корея заперечила відсутність домовленостей із Москвою щодо постачання Росії зброї. 

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея ядерна зброя технології ракета боєприпаси

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