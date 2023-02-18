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КНДР посипала погрозами на адресу США та Південної Кореї

Оксана Воронцова
glavcom.ua
КНДР посипала погрозами на адресу США та Південної Кореї
КНДР нарощує свій ядерний потенціал
фото: KCNA

Північна Корея незадоволена військовими навчаннями США та Південної Кореї

Північна Корея пригрозила вжити «безпрецедентних і рішучих заходів», якщо Південна Корея та США продовжать заплановані військові навчання. Про це повідомляє Reuters.

У заяві, поширеній державними ЗМІ Північної Кореї, йдеться, що міністерство закордонних справ КНДР також розгляне питання про додаткові воєнні кроки, якщо Рада безпеки ООН продовжить чинити тиск на Пхеньян.

Заява була зроблена в той час, коли Південна Корея та США готуються до щорічних військових навчань у рамках зусиль щодо більш ефективної протидії зростаючим ядерним та ракетним загрозам з боку Північної Кореї.

Наприкінці лютого Вашингтон та Сеул проведуть у США командно-штабні навчання, а у березні союзники проведуть регулярні весняні навчання Freedom Shield у Південній Кореї.

Раніше глава КНДР заявив, що протистоятиме ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї: Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі.

Як відомо, США викрили крупні поставки боєприпасів Північної Кореї до РФ. Зазначається, що Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для війні проти України. 

Представник міноборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. КНДР заявляла, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж».

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Теги: Північна Корея Південна Корея США

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