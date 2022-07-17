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    Політика

    Командувач ВПС Британії заявив про готовність до можливої війни з Росією

    ВПС Британії готові до війни з РФ у разі загрози Лондону або країнам НАТО - Командувач ВПС Британії заявив про готовність до можливої війни з Росією
    ВПС Британії готові до війни з РФ у разі загрози Лондону або країнам НАТО
    фото: Royal Air Force/Facebook

    Росія є найбільшою загрозою безпеці Великої Британії та Європи

    Британські військові літаки та пілоти готові до бою, якщо Збройні сили Росії стануть загрозою для Великої Британії або її союзників. Командувач Королівських військово-повітряних сил (ВПС) Британії Майк Вігстон заявив, що його пілоти щодня тренуються з британськими союзниками, щоб підтримувати «бойову перевагу», повідомляє Sky news.

    Відповідаючи на запитання про те, наскільки ймовірно, що Королівські ВПС вступлять у прямий конфлікт з Росією, Вігстон сказав, що Москва стає «дедалі агресивнішою».

    «Ми повинні бути готові до цього, і це, на мою думку, є найважливішим уроком для європейської безпеки, який випливає з вторгнення РФ в Україну. Немає сумніву в тому, що Росія є найбільшою загрозою безпеці Великої Британії та Європи – просто подивіться на її поведінку не лише в Україні, а й у Грузії до цього», – пояснив Вігстон.

    За словами Вігстона, королівські ВПС мають бути готові підтримувати союзників по НАТО та захищати територію Альянсу, а не лише територію Великої Британії.

    «Я не сумніваюся, що це та явна й актуальна загроза, до якої ми готуємось. Очевидно, що ми сподіваємося, що до цього не дійде, і стримування спрацює, але якщо настане день, коли Росія вчинить агресивний акт проти держави НАТО, ми будемо готові», – заявив він.

    Нагадаємо, нещодавно Міноборони Великої Британії оприлюднило відео підготовки українських захисників, які прибули на навчання.

    Раніше заступниця міністра торгівлі Великої Британії Пенні Мордонт, яка є одним із кандидатів у прем'єри країни, пообіцяла, що у разі обрання вона очолить зусилля західних держав щодо протистояння Росії.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Командувач ВПС Британії заявив про готовність до можливої війни з Росією