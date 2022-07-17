Кандидатка у прем'єри Британії пообіцяла очолити зусилля Заходу проти Росії

Пенні Мордонт, яка претендує на посаду прем'єра Британії, пообіцяла очолити зусилля західних країн, спрямовані проти Росії

Заступниця міністра торгівлі Британії Мордонт хоче очолити зусилля проти РФ на посаді прем'єра

Заступниця міністра торгівлі Великої Британії Пенні Мордонт, яка є одним із кандидатів у прем'єри країни, пообіцяла, що у разі обрання вона очолить зусилля західних держав щодо протистояння Росії. Про це Мордонт написала у газеті The Telegraph.

Мордонт також розповіла про те, як прийняла вдома українського біженця.

«На посаді прем'єр-міністра я подбаю про те, щоб наші українські друзі зрештою здобули свободу. Як тисячі інших людей в останні місяці, я прийняла в себе вдома людину, яка втекла з України. Зберігати тверду та непохитну рішучість для мене не лише політичний, а й особистий принцип», – заявила політик.

Він пояснила, що досягне «подвоєння» співпраці зі США та іншими країнами НАТО, а також розширить постачання озброєння Україні.

«Ми вивчимо варіанти розширення навчання особового складу збройних сил України у Великій Британії та створимо цільову групу під керівництвом Королівського флоту для управління зв'язком та розмінуванням у життєво важливих стратегічних водах Чорного моря», – пише Мордонт.

Вона додала, що Велика Британія не прагнула конфронтації з Росією.

Варто зауважити, що зараз в Британії проходить перший етап виборів прем'єра, на якому консерватори, які є членами британського парламенту, повинні визначити двох головних кандидатів на пост.

Після цього у Великобританії пройде другий етап, на якому оберуть нового главу уряду. Тоді голосувати будуть вже абсолютно всі члени Консервативної партії Британії.

Нагадаємо, раніше відбувся перший тур виборів лідера Консервативної партії Великої Британії. Найбільше голосів, а саме 88, набрав колишній голова Міністерства фінансів Британії Ріші Сунак.

Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

Нагадаємо, з’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона.Також претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення.