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    Політика

    Нідерланди приєднаються до навчання українських солдатів у Великій Британії

    Нідерланди приєднаються до навчання українських солдатів у Великій Британії
    фото: .rtlnieuws.nl

    Очікується, що підрозділи Королівських сухопутних військ та морської піхоти розпочнуть роботу наприкінці серпня

    Нідерланди доєднаються до навчання українських захисників у Великій Британії. Відповідне рішення ухвалила міністр оборони Кайса Оллонгрен, повідомляє RTL nieuws.

    Підготовка проходитиме за такими напрямками: стрільба, надання першої допомоги тощо.

    За її словами, в Україні спостерігається повільне, але неухильне просування російських військ, і підтримка Заходу залишається вирішальною для зупинення країни-агресора.

    Очікується, що підрозділи Королівських сухопутних військ та морської піхоти розпочнуть роботу наприкінці серпня. Великобританія та інші країни хочуть підготувати близько 10 000 солдатів. Базова підготовка триватиме близько трьох тижнів.

    Нідерланди направляють 65 солдатів до Великобританії. За словами Оллонгрен, голландці можуть навчити «кілька сотень українців». Уряд хоче, щоб навчання тривало більш тривалий час. Зазначається, що тренування не впливають на боєздатність голландських сил оборони.

    Нагадаємо, 6 липня українські військові розпочали навчання у Великій Британії.

    Як раніше повідомлялося, Британія передасть Україні додаткові гаубиці та дрони-камікадзе.

    Раніше повідомлялося, що Британія має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки.

    Теги: росія окупанти міністр війна Нідерланди військові Україна окупація #stoprussia
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    Нідерланди приєднаються до навчання українських солдатів у Великій Британії