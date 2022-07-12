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  4. Міноборони Британії показало, як проходить навчання українських бійців (відео)
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    Політика

    Міноборони Британії показало, як проходить навчання українських бійців (відео)

    Міноборони Британії показало, як проходить навчання українських бійців (відео)
    фото: скріншот відео

    Українські захисники опановували шість видів транспортних засобів

    Міноборони Великої Британії оприлюднило відео підготовки українських захисників, які прибули на навчання. Про це повідомила пресслужба Міноборони Британії.

    На відео українські військові, які брали участь у навчаннях на початку 2022 року, щодо керування бронетехнікою.

    «Познайомтеся з українськими воїнами, які на початку цього року брали участь у навчальних навчаннях на бронетехніці. Програма, яку очолює Велика Британія, дозволяє українським силам розширювати свій опір, продовжуючи захищати свою націю від Кремля», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, українські бійці у Британії опановували шість видів транспортних засобів. Серед них:

    Spartan – гусеничний бронетранспортер, який може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом.

    Mastiff – бойова броньована машина, призначена для перевезення піхоти.

    Husky – спеціальна машина для виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування.

    Wolfhound – важка броньована вантажівка. Використовується для супроводу патрулів, перевезення боєприпасів та необхідних вантажів. Озброєна кулеметом калібру 7,62.

    Як повідомлялося, 6 липня до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовціві незабаром приступить до військових навчань.

    Нагадаємо, Британія передасть Україні додаткові гаубиці та дрони-камікадзе. Також Британія має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки.

    Теги: росія окупанти Міноборони війна Велика Британія навчання Україна окупація #stoprussia
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    Міноборони Британії показало, як проходить навчання українських бійців (відео)