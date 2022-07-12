Міноборони Британії показало, як проходить навчання українських бійців (відео)

Українські захисники опановували шість видів транспортних засобів

Міноборони Великої Британії оприлюднило відео підготовки українських захисників, які прибули на навчання. Про це повідомила пресслужба Міноборони Британії.

На відео українські військові, які брали участь у навчаннях на початку 2022 року, щодо керування бронетехнікою.

«Познайомтеся з українськими воїнами, які на початку цього року брали участь у навчальних навчаннях на бронетехніці. Програма, яку очолює Велика Британія, дозволяє українським силам розширювати свій опір, продовжуючи захищати свою націю від Кремля», – йдеться у повідомленні.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.



The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/J6N9xlNCI8 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 12, 2022

Зокрема, українські бійці у Британії опановували шість видів транспортних засобів. Серед них:

Spartan – гусеничний бронетранспортер, який може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом.

Mastiff – бойова броньована машина, призначена для перевезення піхоти.

Husky – спеціальна машина для виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування.

Wolfhound – важка броньована вантажівка. Використовується для супроводу патрулів, перевезення боєприпасів та необхідних вантажів. Озброєна кулеметом калібру 7,62.

Як повідомлялося, 6 липня до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовціві незабаром приступить до військових навчань.

Нагадаємо, Британія передасть Україні додаткові гаубиці та дрони-камікадзе. Також Британія має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки.