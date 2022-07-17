Що потрібно для швидкого звільнення півдня України? Роз'яснення Повітряних сил
Раніше президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні
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Авіація у суміші з артилерією може допомогти у швидкому визволенні наших територій
Речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат розповів, що потрібно для швидкого звільнення півдня України від російської окупації. В інтерв'ю «Радіо НВ» він повідомив, що саме авіація у суміші з артилерією дійсно може допомогти у визволенні наших територій.
Юрій Ігнат пояснив, що Україна має штурмову та бомбардувальну авіацію, армійську авіацію Сухопутних військ (ударні вертольоти та Мі-8, які теж є бойовими).