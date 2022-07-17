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    Події в Україні

    Що потрібно для швидкого звільнення півдня України? Роз'яснення Повітряних сил

    Раніше президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні - Що потрібно для швидкого звільнення півдня України? Роз'яснення Повітряних сил
    Раніше президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні
    фото з відкритих джерел

    Авіація у суміші з артилерією може допомогти у швидкому визволенні наших територій

    Речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат розповів, що потрібно для швидкого звільнення півдня України від російської окупації. В інтерв'ю «Радіо НВ» він повідомив, що саме авіація у суміші з артилерією дійсно може допомогти у визволенні наших територій.

    Юрій Ігнат пояснив, що Україна має штурмову та бомбардувальну авіацію, армійську авіацію Сухопутних військ (ударні вертольоти та Мі-8, які теж є бойовими).

    «Це все у нас працює щодня. Ми щодня завдаємо ракетно-бомбових ударів по противнику, винищувачі прикривають це все з повітря», – зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

    Водночас Юрій Ігнат сказав, що якби в України були сучасні американські літаки із сучасним озброєнням, особливо ракетним, радари, які можуть з повітря знищувати системи ППО противника, ударна авіація, яка є в України, могла б допомагати просуванню наземних військ з якомога менших втратами.

    «І тут на передову роль виходить наша артилерія. Ми вже отримали Himars, гаубиці M777, які за допомогою розвідданих, безпілотних літальних апаратів можуть завдавати ювелірних високоточних ударів», – додав він.

    Зазначимо, минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні.

    Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українська протиповітряна оборона не справляється із російськими крилатими ракетами із двох причин. По-перше, не завжди авіація чи наземні підрозділи ППО встигають перехопити ракети до кінцевої точки. По-друге, крилаті ракети найскладнішими цілями для протиповітряної оборони, бо ці види зброї можуть змінювати траєкторію польоту.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ зброя авіація війна радари Україна окупація #stoprussia
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    Що потрібно для швидкого звільнення півдня України? Роз'яснення Повітряних сил