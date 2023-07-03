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Країни Європи можуть порушити ядерну угоду з Іраном: названо причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Країни Європи можуть порушити ядерну угоду з Іраном: названо причину
Іран збагачував уран до 60%, у той час як угода дозволяє це лише на рівні 3,67%
фото: Pixabay

Восени спливає термін дії санкцій ЄС проти Ірану, однак обмеження навряд чи буде скасовано через неодноразові порушення ядерної угоди з боку Тегерана

Велика Британія та деякі інші європейські держави, ймовірно, оголосять про плани вперше від 2015 року порушити ядерну угоду з Іраном. Про це повідомляє The Guardian.

Як нагадало видання, експрезидент США Дональд Трамп вивів свою країну з ядерної угоди ще у 2018 році. Але Німеччина, Франція та Велика Британія залишилися в ній попри те, що Іран у відповідь на вихід США порушив узгоджені ліміти щодо якості та кількості збагаченого урану.

Дипломати ЄС і Великої Британії пояснили, що країни планують відійти від угоди через те, що Іран сам порушив свої зобов'язання. Також одним із аргументів є те, що Іран надав Росії безпілотники для війни в Україні.

Зазначається, що у 2015 році ядерна угода включала низку дат, коли певні санкції проти юридичних осіб мають бути скасовані Заходом. Однак тоді не передбачалося, що Іран порушить домовленості і збагатить уран до 60%, у той час як угода дозволяє це лише на рівні 3,67%.

Термін дії санкцій ЄС спливає у жовтні 2023 року відповідно до резолюції ООН, яка закріпила ядерну угоду 2015 року. Ірану не дозволялося розробляти балістичні ракет, які можуть нести ядерну зброю. Окрім цього санкції не забороняють будь-кому купувати в Ірану або продавати йому чи передавати безпілотники та їхні компоненти, здатні літати на відстань понад 300 км, без попереднього дозволу Ради Безпеки ООН.

Доля угоди перебуває під питанням після переговорів в Омані між США та Іраном, на яких Іран погодився не збагачувати уран понад 60% в обмін на звільнення Заходом мільярдів заморожених коштів, а також деяких американських в'язнів, які утримуються в Тегерані.

Державний департамент США заявив, що ніякої угоди не передбачається, але переговори були затьмарені тим, що спеціальний посланник США Роб Меллі був відсторонений від роботи без збереження заробітної плати через можливе зловживання конфіденційною інформацією. 

Раніше британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії. 

Також повідомлялося, що Іран має прямий шлях для постачання зброї до РФ.

До слова, Верховна Рада на засіданні 29 травня ухвалила постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій до Ісламської Республіки Іран. 

Читайте також: Велика Британія, США та ЄС посилюють санкції проти Ірану
Теги: Іран ядерна зброя Європа

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