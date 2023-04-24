Велика Британія, США та ЄС посилють санкції проти Ірану

На цей раз під санкціями перебуватиме командування елітного іранського спецпідрозділу Корпус вартових Ісламської революції (КВІР). Санкції передбачають заморожування активів та заборону на поїздки

Велика Британія разом із США та Євросоюзом у понеділок ввела санкції щодо представників командування Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР) Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини. Про це повідомило британське МЗС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Велика Британія, США та ЄС сьогодні оголошують про нові санкції щодо офіційних осіб іранського режиму, відповідальних за порушення прав людини», – йдеться у прес-релізі, поширеному у понеділок британським зовнішньополітичним відомством.

У ньому зазначається, що під санкції підпали чотири особи – командувачі КВІР Мохаммад Назар Азімі, Хабіб Шахсаварі, Мохсен Карімі та Ахмад Кадем. У Лондоні наголосили, що вважають цих людей відповідальними за придушення протестів у низці іранських провінцій, у тому числі в Керманшаху, Хузестані та Західному Азербайджані. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на поїздки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У документі зазначається, що з жовтня 2022 року Велика Британія внесла до списків санкцій понад 70 іранців, а за весь час – понад 300.

«Іранський режим несе відповідальність за жорстокі репресії щодо іранського народу, а також за поширення кровопролиття по всьому світу. Саме тому ми запровадили санкції проти понад 300 фізосіб з Ірану, включаючи санкції проти КСІР як організації», – йдеться у прес-релізі слова очільника МЗС Великої Британії Джеймса Клеверлі. Він додав, що Лондон продовжить вживати заходів щодо Тегерана.

Нагадаємо, іранський підводний човен «Фатех» змусив атомний підводний човен ВМС США «Флорида» спливти на поверхню в Ормузькій протоці, заявив командувач іранськими ВМС віце-адмірал Шахрам Ірані. У відповідь ВМС США назвали це дезінформацією. За словами командира п’ятого флоту Тімоті Хокінса, американський підводний човен не проходив через Ормузьку протоку ні сьогодні, ні останнім часом, і ця заява є додатковою іранською дезінформацією, яка не сприяє регіональній морській безпеці та стабільності.