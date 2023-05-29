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Іран має прямий шлях для постачання зброї до РФ – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Іран має прямий шлях для постачання зброї до РФ – ЗМІ
іранський ударний дрон
фото з відкритих джерел

У міру поглиблення співпраці між двома Москвою та Тегераном каспійський маршрут використовується для перевезення безпілотників

Іран має можливість постачати в РФ зброю, у тому числі дрони типу Shahed, Каспійським морем, яке забезпечує прямий шлях між країнами. Про це повідомляє CNN.

Як зазначають експерти, у міру поглиблення співпраці між двома Москвою та Тегераном каспійський маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль та мінометних снарядів, які російський уряд закупив у Ірану для підтримки своєї повномасштабної військової агресії проти України.

Згідно з моніторинговими даними, судна в регіоні все частіше стають «темними», що свідчить про зростання прагнення приховати переміщення товарів, йдеться в публікації.

У 2022 році дані Lloyd's List Intelligence виявили вересневий сплеск кількості прогалин у даних стеження за судами на Каспії. Це сталося невдовзі після того, як Київ та Вашингтон заявили, що минулого літа Москва купила безпілотники у Тегерана.

Минулої осені побільшало використання РФ іранських безпілотників, у тому числі проти критично важливої енергетичної інфраструктури в Україні.

«Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі через межі країн – у них немає можливості або мотиву забороняти такого штибу обміни», – заявляє провідний аналітик розвідки в компанії з безпеки EOS Risk Group Мартін Келлі.

Нагадаємо, у ніч на 28 травня російські окупанти влаштували масовану атаку дронами на Україну, і більшу частину "Шахедів" ворог направив на Київ. 

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Теги: окупанти Вашингтон перевезення Москва ворог

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