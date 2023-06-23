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Кремль підтвердив: Іран є пособником Росії у війні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль підтвердив: Іран є пособником Росії у війні
Російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі
фото: EPA

Росія заявила, що її взаємодія з спецслужбами Ірану на хорошому рівні

Сигнали про те, що Іран може відвернутися від Росії, відсутні. Про це заявив у п'ятницю директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, передають росЗМІ.

«Якщо говорити про взаємодію спецслужб Росії та Ірану, то це взаємодія на хорошому рівні. Я наприкінці минулого року був там. Пройшли великі, змістовні зустрічі, які вилилися, зокрема, у змістовну взаємодію. Мій заступник був у відрядженні в Ірані, проведено гарну роботу. У нас немає будь-яких сигналів про те, що Іран планує відвернутися від Росії, все навпаки», – зазначив Наришкін. 

Нагадаємо, що Росія атакує Україну дронами іранського виробництва. Також Іран надав Росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні.

Натомість Росія передає Ірану складні військові технології, фінансову підтримку та консультації, які режим може використовувати для погроз країнам на Близькому Сході та придушення протестів.

Раніше британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії.

Документ має 16 сторінок, датований 14 вересня 2022 року і містить різні найменування боєприпасів вартістю понад $1 млн.

Теги: Іран росія війна

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